Путин подписал указ, уточняющий порядок прохождения военной службы в РФ

Набор в армию по призыву проходит по новым правилам с 1 апреля. Поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» Государственная дума России приняла 19 марта в первом чтении. Военкоматы в каждую призывную кампанию рассылают больше повесток, чем нужно для выполнения задания по призыву, сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Поэтому часть решений о призыве россиян на военную службу отменяется.