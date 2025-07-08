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Путин подписал указ, уточняющий порядок прохождения военной службы в РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который уточняет порядок прохождения военной службы в стране. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который уточняет порядок прохождения военной службы в стране. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Одним из изменений стало то, что теперь иностранцы смогут служить не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Уточняется пункт положения, который связан с порядком увольнения военнослужащих со службы и исключения их из списков личного состава воинской части. Теперь военный, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет уволиться по выбранному им основанию.

Также Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде.

Набор в армию по призыву проходит по новым правилам с 1 апреля. Поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» Государственная дума России приняла 19 марта в первом чтении. Военкоматы в каждую призывную кампанию рассылают больше повесток, чем нужно для выполнения задания по призыву, сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Поэтому часть решений о призыве россиян на военную службу отменяется.

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