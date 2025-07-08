В Омске не будут выплачивать компенсации за ущерб от урагана

Государственные или региональные выплаты за ущерб, причинённый ураганом в Омске, не предусмотрены. Все случаи повреждения имущества, в том числе автомобилей, а также ущерба на муниципальной территории, будут рассматривать в частном порядке через суд. Об этом «Городу55» сообщили в администрации Омска, уточнив, что для подачи заявлений можно обратиться в департамент городского хозяйства по телефону 78−78−96 или через официальный сайт мэрии.