Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске не будут выплачивать компенсации за ущерб от урагана

Об этом сообщили в администрации.

Источник: Om1 Омск

Государственные или региональные выплаты за ущерб, причинённый ураганом в Омске, не предусмотрены. Все случаи повреждения имущества, в том числе автомобилей, а также ущерба на муниципальной территории, будут рассматривать в частном порядке через суд. Об этом «Городу55» сообщили в администрации Омска, уточнив, что для подачи заявлений можно обратиться в департамент городского хозяйства по телефону 78−78−96 или через официальный сайт мэрии.

Ураган, обрушившийся на Омск 4 июля, вызвал значительные разрушения. Более 200 деревьев были повалены, некоторые из них упали на автомобили. В нескольких случаях также были повреждены крыши и остановки. В больницы с травмами попали пять омичей.