Объяснено, при какой температуре в офисе можно отказаться от работы

Согласно позиции Роспотребнадзора, при достижении температуры в рабочей зоне 28,5°C продолжительность смены сокращается на 1 час; при 29 — на 2 часа; при 30,5°C — на 4 часа. Деятельность при температуре свыше 32,5°C классифицируется как опасная по параметрам микроклимата. Для работ на открытом воздухе в подобных условиях рекомендован перенос активности на утренние или вечерние часы.