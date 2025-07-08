Объяснено, при какой температуре в офисе можно отказаться от работы

Директор юридической практики сервиса по поиску работы Александр Южалин указал, что сотрудники вправе приостановить выполнение обязанностей при превышении установленных нормативов температуры на рабочем месте. Для офисного персонала критическим значением являются 28 . Соответствующее разъяснение эксперт предоставил в беседе с РИА «Новости».
«Если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса РФ», — уточнил Южалин.
Специалист отметил, что предельно допустимый показатель для офисных помещений не должен превышать 28 градусов по Цельсию. Оптимальные температурные диапазоны варьируются в зависимости от категории работ и степени энергозатратности. Для определения релевантных ограничений необходимо обращаться к нормативам СанПиН.
Согласно позиции Роспотребнадзора, при достижении температуры в рабочей зоне 28,5°C продолжительность смены сокращается на 1 час; при 29 — на 2 часа; при 30,5°C — на 4 часа. Деятельность при температуре свыше 32,5°C классифицируется как опасная по параметрам микроклимата. Для работ на открытом воздухе в подобных условиях рекомендован перенос активности на утренние или вечерние часы.
Однако, как подчеркнул Южалин, данные рекомендации не носят для работодателя обязательного характера.
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