Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области действует обязательная самооценка для гостиниц

Если не пройти процедуру до 1 сентября, то деятельность будет считаться незаконной.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 1 января 2025 года в России введены новые правила для всех средств размещения: отелей, турбаз, глэмпингов, санаториев и других. Как сообщили КП-Иркутск в агентстве по туризму Иркутской области, каждый объект должен сначала пройти обязательную самооценку, а затем может получить официальную классификацию (звезды).

— Самооценку обязаны пройти все, даже если объект уже был в реестре раньше. Если не успеть до 1 сентября 2025 года, то деятельность будет считаться незаконной. Это грозит штрафами, проверками и даже блокировкой на сайтах бронирования, — напомнили в агентстве.