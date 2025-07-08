В Иркутской области действует обязательная самооценка для гостиниц

С 1 января 2025 года в России введены новые правила для всех средств размещения: отелей, турбаз, глэмпингов, санаториев и других. Как сообщили КП-Иркутск в агентстве по туризму Иркутской области, каждый объект должен сначала пройти обязательную самооценку, а затем может получить официальную классификацию (звезды).
— Самооценку обязаны пройти все, даже если объект уже был в реестре раньше. Если не успеть до 1 сентября 2025 года, то деятельность будет считаться незаконной. Это грозит штрафами, проверками и даже блокировкой на сайтах бронирования, — напомнили в агентстве.