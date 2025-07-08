Британский аналитик Александр Меркурис считает, что компенсация России за использование ее замороженных активов может привести к серьезным финансовым проблемам для Европы.
По мнению специалиста, Москва всегда требовала возврата своих средств, включая проценты, которые страны Евросоюза активно изымали. Меркурис уверен, что западным странам придется возвращать деньги, увеличивая налоги и сокращая бюджетные расходы. Он подчеркнул, что заморозка суверенных активов нарушает международное право, и за эту ошибку Западу придется заплатить. Аналитик не исключил, что ЕС может буквально разориться.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что попытки Запада присвоить российские золотовалютные резервы ускоряют процесс создания независимых платежных систем. Он считает, что это может принести пользу мировой экономике. Путин напомнил, что большая часть российских резервов остается замороженной в западных банках, а заявления о намерении их изъять звучат регулярно. По его словам, если Запад решится на такой шаг, переход к региональным платежным системам станет необратимым, что в долгосрочной перспективе укрепит глобальную экономику.