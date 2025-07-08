Европа может оказаться на грани банкротства из-за российских активов: аналитик предсказал печальный сценарий для Запада

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что попытки Запада присвоить российские золотовалютные резервы ускоряют процесс создания независимых платежных систем. Он считает, что это может принести пользу мировой экономике. Путин напомнил, что большая часть российских резервов остается замороженной в западных банках, а заявления о намерении их изъять звучат регулярно. По его словам, если Запад решится на такой шаг, переход к региональным платежным системам станет необратимым, что в долгосрочной перспективе укрепит глобальную экономику.