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Депутат Колунов предупредил, что вырубка деревьев на даче наказывается штрафом

За вырубку деревьев на дачном участке граждане могут получить штраф. Об этом сообщил зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

За вырубку деревьев на дачном участке граждане могут получить штраф. Об этом сообщил зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он напомнил, что вырубка деревьев на даче является строго регламентированным процессом. Поэтому собственники не могут срубить дерево без предварительного согласования с госорганами.

Так, за самовольно спиленное дерево россиянам может грозить штраф от трех до четырех тысяч рублей. Те же действия, если они были совершены с применением специальных технических средств, грозят их конфискацией и штрафом от четырех до пяти тысяч рублей.

— Если дерево представляет опасность, например, угрозу падения на строения или имеет аварийное состояние, то его можно рубить без согласования, но нужен документ о проведении подтверждающей экспертизы, — рассказал парламентарий РИА Новости.

Россияне могут быть оштрафованы на сумму до 20 тысяч рублей за неправильное использование химикатов для борьбы с вредителями на дачных участках, рассказали юристы.