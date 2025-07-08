Депутат Колунов предупредил, что вырубка деревьев на даче наказывается штрафом

За вырубку деревьев на дачном участке граждане могут получить штраф. Об этом сообщил зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Он напомнил, что вырубка деревьев на даче является строго регламентированным процессом. Поэтому собственники не могут срубить дерево без предварительного согласования с госорганами.
Так, за самовольно спиленное дерево россиянам может грозить штраф от трех до четырех тысяч рублей. Те же действия, если они были совершены с применением специальных технических средств, грозят их конфискацией и штрафом от четырех до пяти тысяч рублей.
— Если дерево представляет опасность, например, угрозу падения на строения или имеет аварийное состояние, то его можно рубить без согласования, но нужен документ о проведении подтверждающей экспертизы, — рассказал парламентарий РИА Новости.
Россияне могут быть оштрафованы на сумму до 20 тысяч рублей за неправильное использование химикатов для борьбы с вредителями на дачных участках, рассказали юристы.