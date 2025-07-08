Дачникам грозит штраф за рубку деревьев без разрешения

«Многим собственникам земли кажется, что они могут срубить дерево без разрешений и прочего, однако на деле ситуация обстоит иначе. За самовольно спиленное дерево может грозить административный штраф на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», — подчеркнул Колунов в беседе с РИА Новости.