В Прикамье подозреваемый в убийстве сожительницы покончил с собой

В Чайковском по факту убийства 29-летней местной жительницы возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что 30 июня в квартире в Чайковском между 49-летним фигурантом и его 29-летней сожительницей произошла ссора, и он задушил женщину, а затем скрылся с места преступления.
Подозреваемого незамедлительно объявили в розыск. При задержании злоумышленник причинил себе телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Расследование уголовного дела продолжается.