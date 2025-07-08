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В Башкирии отпразднуют День семьи, любви и верности

Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности — один из самых добрых, душевных праздников, который с каждым годом становится всё ближе и роднее для миллионов людей. Официально он учреждён указом президента РФ Владимира Путина в 2022 году, праздновать его начали с 2008 года.

Праздник приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии — святых покровителей семьи и брака, ставших символами преданности и самопожертвования — качеств, без которых невозможно построить счастливую семью. В этот день принято проводить время с близкими, семьи собираются вместе, супруги обновляют свадебные обеты. Также поощряется помощь другим семьям и поддержка нуждающихся.

Символ праздника — ромашка. Она на Руси издревле считалась символом любви, чистоты и верности. Ромашки расцветают в полях средней полосы России в начале июля, и муж может преподнести их в подарок своей жене на праздник.

В Башкирии День семьи, любви и верности масштабно отметят в Бирске 11 июля. В этот день на Октябрьской площади города пройдет ежегодный республиканский фестиваль, посвящённый семейному празднику. Он проводится здесь с 2019 года по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова.

В пятницу, с 12 часов на городской площади Бирска заработает ярмарка, где будут проходить мастер-классы, интерактивные зоны и множество развлечений для всей семьи. (0+).

Программа включает официальную церемонию бракосочетания, экскурсию по национальным подворьям и концерт. Также власти города наградят лучшие семьи.

Ранее Башинформ сообщил о том, что 8 июля телебашню в Уфе подсветят в честь Дня семьи, любви и верности.