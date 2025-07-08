В Башкирии отпразднуют День семьи, любви и верности

Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности — один из самых добрых, душевных праздников, который с каждым годом становится всё ближе и роднее для миллионов людей. Официально он учреждён указом президента РФ Владимира Путина в 2022 году, праздновать его начали с 2008 года.