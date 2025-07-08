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В Челябинске на неделю изменится качество питьевой воды

В Челябинске на неделю изменится качество питьевой воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Сообщается, что это связано с технологическими переключениями между водоводами — для выполнения работ по переврезке на новый водовод в Сосновском районе.

«Возможно изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах с 9 по 15 июля 2025 года», — предупреждает МУП «ПОВВ».

Органолептические показатели — характеристики качества воды, которые могут быть оценены при помощи органов чувств человека: зрения, вкуса, осязания, обоняния, слуха, поясняют специалисты.