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Юрист Соловьев рассказал о правилах информирования военкомата при переезде

Встать на учет по новому месту жительства гражданин РФ обязан в двухнедельный срок.

Источник: Аргументы и факты

Штраф за несообщение в военкомат о переезде на другое место жительства в России повышен до 20 тыс. рублей. Юрист Иван Соловьев рассказал aif.ru, в какой срок гражданин РФ должен сообщить о переезде и как это сделать.

«Постановка на воинский учёт при переезде — обязательная процедура для граждан РФ. Человек должен сняться с воинского учета по прежнему месту жительства и затем встать на учет по месту переезда», — отметил он.

Для постановки на воинский учет необходимы соответствующее заявление, документ, удостоверяющий личность, это паспорт гражданина, свидетельство о регистрации заявителя по месту пребывания и документ воинского учета.

«Важно соблюдать двухнедельный срок после переезда. По истечении 14 дней после переезда, в случае отсутствия уведомления, возникает состав административного правонарушения и начинает действовать закон о штрафах. Сейчас штраф за такое правонарушение составит от 10 до 20 тысяч рублей», — подчеркнул Соловьев.

Юрист добавил, что закон позволяет сообщать о переезде двумя способами: лично посетить военный комиссариат либо подать заявку через портал Госуслуги.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до 20 тыс. рублей в случае несообщения в военкомат о переезде.