Суд закрыл ТЦ во Владивостоке, из которого выносили людей без сознания

Ранее, 29 июня, в гипермаркете «Реми» во Владивостоке произошла утечка газа, после чего здание было экстренно эвакуировано, а прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. По данным минздрава, пострадали девять работников, один из которых был госпитализирован. После проверки выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм, что стало основанием для временного закрытия торгового центра.