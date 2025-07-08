За вырубку деревьев на дачном участке россиян могут оштрафовать

Россиянам могут грозить штрафные санкции за незаконную вырубку деревьев на собственном земельном участке без соответствующих согласований. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По его информации, размер штрафных взысканий для физических лиц варьируется от 3 до 4 тысяч рублей, а при задействовании специализированной техники — до 5 тысяч рублей. Для представителей организаций суммы достигают 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Также не исключено привлечение к уголовной ответственности с максимальным наказанием до 7 лет лишения свободы.
Колунов уточнил, что далеко не каждое удаление деревьев требует оформления разрешительных документов. Без согласования допускается убирать аварийные, высохшие или пораженные заболеваниями насаждения, но при наличии подтверждающего заключения специалиста. Свободно разрешено удалять деревья, посаженные непосредственно владельцем участка.
Вместе с тем, спиливание ценных и внесенных в Красную книгу пород (таких как ясень, дуб, клен, вишня, лиственница — прим. ред.) без согласования категорически запрещено. Также обязательное разрешение требуется при вырубке на участках, отнесенных к лесному фонду, даже если они находятся в частной собственности.
Колунов акцентировал внимание на том, что уничтожение дерева с гнездом птиц охраняемых видов будет являться нарушением законодательства. В спорных случаях рекомендуется обращаться за разъяснениями в компетентные ведомства.
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