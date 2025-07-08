За вырубку деревьев на дачном участке россиян могут оштрафовать

По его информации, размер штрафных взысканий для физических лиц варьируется от 3 до 4 тысяч рублей, а при задействовании специализированной техники — до 5 тысяч рублей. Для представителей организаций суммы достигают 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Также не исключено привлечение к уголовной ответственности с максимальным наказанием до 7 лет лишения свободы.