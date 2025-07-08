Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях

В Абайской области погодные условия будут нестабильными: ночью на севере и в центре, а днём на востоке, юге и в центре области ожидаются гроза, град и шквал. Ветер местами усилится до 23 м/с. На юге региона — чрезвычайная пожарная опасность, а в Семее прогнозируются грозы и сильный ветер.