Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях

Жителей предупреждают о сильной жаре, порывистом ветре, грозах, граде и, главное — о сохраняющейся чрезвычайной пожарной опасности, которая охватывает большую часть Казахстана, передает El.kz.
В Туркестанской области ожидается переход северо-западного ветра на северо-восточный, особенно в горных районах, где скорость порывов составит до 20 м/с. Днём на западе региона воздух прогреется до +40 градусов, и во всей области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Шымкенте и Туркестане ситуация аналогичная: жара и риск возгораний остаются на критическом уровне.
На юге Западно-Казахстанской области прогнозируется высокая пожарная опасность. Ситуация может усугубиться из-за сухой и жаркой погоды.
В Карагандинской области на западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, что делает пребывание в степных и лесных зонах особенно рискованным.
Аналогичная ситуация в Улытауском регионе. На большей части области (восток, юг, запад) сохраняется критический уровень пожароопасности, а в центре — высокая. В Жезказгане также сохраняется высокий риск пожаров.
В Мангистауской области, особенно на северо-западе, действует чрезвычайная пожароопасность. В Актау и других районах прогнозируется устойчивая жара и сухой воздух, что повышает вероятность природных возгораний.
Алматинскую область ожидает жаркий день с температурой до +35°. В горных районах пройдут грозы с порывами ветра до 20 м/с. Пожароопасная ситуация особенно напряжённая — чрезвычайный уровень сохраняется на западе, севере, юге и в центре области, высокая — на востоке. В Алматы и Конаеве также продолжается чрезвычайная пожарная угроза.
В Абайской области погодные условия будут нестабильными: ночью на севере и в центре, а днём на востоке, юге и в центре области ожидаются гроза, град и шквал. Ветер местами усилится до 23 м/с. На юге региона — чрезвычайная пожарная опасность, а в Семее прогнозируются грозы и сильный ветер.
В Восточно-Казахстанской области днём местами пройдут сильные дожди, на западе, севере и востоке возможны град и шквальные усиления ветра до 23 м/с. В центре и на юге области сохраняется высокий уровень пожароопасности, в Усть-Каменогорске ожидаются грозы, град и сильный ветер.
В Акмолинской области на севере и востоке прогнозируются грозы и град, ветер усилится до 20 м/с.
В области Жетысу — жара до +37 градусов на востоке и севере, ветер усилится до 20 м/с. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в том числе в Талдыкоргане.
В Атырауской области температура поднимется до +35 градусов, а во всём регионе, включая город Атырау, сохраняется высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области в горных районах возможны грозы и ветер до 20 м/с, а в целом по области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Таразе — аналогичная ситуация.
В Костанайской области днём на западе и севере пройдут грозы, а ветер местами усилится до 20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Наконец, в Кызылординской области синоптики прогнозируют пыльную бурю на севере и в центре. Порывы ветра достигнут 20 м/с. В регионе продолжает действовать чрезвычайная пожарная опасность, в том числе в городе Кызылорда.
Жителям и гостям страны настоятельно рекомендуют избегать поездок на природу, быть крайне осторожными с огнём и внимательно следить за оперативной информацией от метеослужб. Природные условия остаются опасными — жаркое и ветреное лето требует повышенной бдительности.