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В Сумской области выявили наёмников ВСУ из Южной Кореи

О наёмниках из Южной Кореи рассказали пленные солдаты ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области Украины действуют наёмники Вооружённых сил Украины из Республики Корея, информирует ТАСС.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источников в силовых структурах.

«Группы наёмников из Южной Кореи действуют в составе 132-го отдельного разведывательного батальона ВСУ в Сумской области», — говорится в сообщении.

Источники заявили, что сведения о южнокорейских наёмниках получены в ходе допросов солдат ВСУ, попавших в плен.

«Допросы военнопленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наёмников — выходцев из Южной Кореи», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что солдаты Вооружённых сил Украины в населённом пункте Поддубное в Донецкой народной республике убили своих сослуживцев, которые сдались в плен российским военным.