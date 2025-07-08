В Сумской области Украины действуют наёмники Вооружённых сил Украины из Республики Корея, информирует ТАСС.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников в силовых структурах.
«Группы наёмников из Южной Кореи действуют в составе 132-го отдельного разведывательного батальона ВСУ в Сумской области», — говорится в сообщении.
Источники заявили, что сведения о южнокорейских наёмниках получены в ходе допросов солдат ВСУ, попавших в плен.
«Допросы военнопленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наёмников — выходцев из Южной Кореи», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что солдаты Вооружённых сил Украины в населённом пункте Поддубное в Донецкой народной республике убили своих сослуживцев, которые сдались в плен российским военным.