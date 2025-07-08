Современные электрички начнут курсировать в Приморье

Во Владивосток прибыли два новых электропоезда, которые вскоре начнут перевозить пассажиров на пригородных направлениях Приморского края. Составы изготовлены Демиховским машиностроительным заводом и включают шесть комфортабельных вагонов каждый.
Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, после завершения предрейсовой подготовки и обкатки электрички пополнят действующий парк, который сейчас насчитывает 19 поездов. В ближайшее время ожидается поступление еще трех составов, что увеличит долю современных электропоездов до 67%.
Новые модели оснащены современными системами: информационными табло, видеонаблюдением, климат-контролем и обеззараживанием воздуха. Кроме того, улучшенная тепло- и звукоизоляция сделает поездки еще комфортнее для пассажиров.
Этот шаг позволит повысить качество пригородного сообщения в регионе и сделать перевозки более безопасными и удобными.