Современные электрички начнут курсировать в Приморье

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, после завершения предрейсовой подготовки и обкатки электрички пополнят действующий парк, который сейчас насчитывает 19 поездов. В ближайшее время ожидается поступление еще трех составов, что увеличит долю современных электропоездов до 67%.