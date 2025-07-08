Дачникам грозит штраф за рубку деревьев без разрешения

В России существуют штрафные санкции за незаконную вырубку деревьев. Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, за простое нарушение предусмотрен штраф от трех до четырех тысяч рублей, а при использовании специальной техники — до пяти тысяч рублей.
«Многим собственникам земли кажется, что они могут срубить дерево без разрешений и прочего, однако на деле ситуация обстоит иначе. За самовольно спиленное дерево может грозить административный штраф на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», — подчеркнул Колунов в беседе с РИА Новости.
В случае совершения аналогичных действий с использованием специальных технических средств предусмотрена конфискация указанных средств, а также наложение административного штрафа: для граждан — от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, за незаконную вырубку возможно привлечение к уголовной ответственности, предусматривающей лишение свободы на срок до семи лет.
Он также уточнил, что существуют исключения, когда вырубка допустима без официального согласования. К примеру, если дерево признано аварийным или представляет угрозу безопасности объектов (зданий, коммуникаций), его можно удалять, имея на руках акт экспертной оценки, подтверждающий опасность. Также без согласования разрешается удалять засохшие или пораженные вредителями деревья и насаждения, посаженные владельцем участка самостоятельно.
Ранее в России обсуждались инициативы по ужесточению контроля за использованием земельных участков и строительством, включая введение порядка изъятия заброшенных территорий и штрафов за нарушения при установке заборов. Эти меры направлены на повышение ответственности собственников и соблюдение законодательства при обращении с землей и зелеными насаждениями.