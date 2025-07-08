Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху заявил, что выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля заявил, что номинирует президента США на Нобелевскую премию мира.

Источник: Аргументы и факты

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что выдвигает кандидатуру Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Он вручил президенту США копию письма с предложением о выдвижении его кандидатуры.

«Господин президент, позвольте мне представить вам это письмо, которое я направил в комитет по присуждению Нобелевской премии», — сказал Нетаньяху.

По словам израильского премьера, под руководством Трампа его страна сможет достичь мира со всем Ближним Востоком.

Нетаньяху также предложил предоставить палестинцам возможность самостоятельно управлять своей страной, но при этом Израиль будет обеспечивать безопасность и контроль.

Ранее сам Трамп заявил, что его уже выдвинули на Нобелевскую премию мира за его усилия по обеспечению прекращения огня между Израилем и Ираном.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше