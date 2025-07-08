Нетаньяху заявил, что выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что выдвигает кандидатуру Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Он вручил президенту США копию письма с предложением о выдвижении его кандидатуры.
«Господин президент, позвольте мне представить вам это письмо, которое я направил в комитет по присуждению Нобелевской премии», — сказал Нетаньяху.
По словам израильского премьера, под руководством Трампа его страна сможет достичь мира со всем Ближним Востоком.
Нетаньяху также предложил предоставить палестинцам возможность самостоятельно управлять своей страной, но при этом Израиль будет обеспечивать безопасность и контроль.
Ранее сам Трамп заявил, что его уже выдвинули на Нобелевскую премию мира за его усилия по обеспечению прекращения огня между Израилем и Ираном.