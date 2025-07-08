Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 8 июля 2025:
1. Сколько адская жара будет мучить жителей Молдовы: Синоптики рассказали, когда уйдет пекло.
2. «Поезд боли» на главной площади Кишинева: Даже бесплатный гид не помогает, смотреть там нечего — фуфайка да казан с тарелкой, народу почти нет.
3. Правящая в Молдове ПАС превратилась в тоталитарную секту укушенных, в партию зомби: Главное условия получения партбилета и путевки в сладкую жизнь — растоптать память предков.
4. Трудности перевода: Молдавский врач спас жизнь пассажирке на борту самолета.
5. Предвыборная «виагра» для PAS: Что произойдет после выборов с известными людьми в Молдове, которые проходят по спискам правящей партии.
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