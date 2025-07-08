В Уфе установили первый дог-бокс

В жилом комплексе «Республика» в Уфе установили первый в городе дог-бокс. Это металлические столбики с контейнером, предназначенные специально для утилизации отходов жизнедеятельности собак. Такие удобные решения обеспечивают комфортное пространство для прогулок питомцев без ущерба для чистоты дворов и улиц, говорят в мэрии.
В администрации добавили, что планируется расширить проект «Идем гулять!» путем установки аналогичных конструкций в различных жилых комплексах Уфы.
Основная цель этой инициативы заключается в решении проблемы выгула домашних животных в городских условиях, где зачастую отсутствуют специализированные площадки и пространства для комфортного пребывания четвероногих друзей.
Проект должен повысить уровень ответственности владельцев собак перед обществом и окружающей средой.