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В Уфе установили первый дог-бокс

Вскоре появятся еще несколько.

Источник: Freepik

В жилом комплексе «Республика» в Уфе установили первый в городе дог-бокс. Это металлические столбики с контейнером, предназначенные специально для утилизации отходов жизнедеятельности собак. Такие удобные решения обеспечивают комфортное пространство для прогулок питомцев без ущерба для чистоты дворов и улиц, говорят в мэрии.

В администрации добавили, что планируется расширить проект «Идем гулять!» путем установки аналогичных конструкций в различных жилых комплексах Уфы.

Основная цель этой инициативы заключается в решении проблемы выгула домашних животных в городских условиях, где зачастую отсутствуют специализированные площадки и пространства для комфортного пребывания четвероногих друзей.

Проект должен повысить уровень ответственности владельцев собак перед обществом и окружающей средой.