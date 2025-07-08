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Россиянам рассказали, при какой температуре в офисе можно не работать

SuperJob: россияне могут не работать из-за высокой температуры на рабочем месте.

Источник: Комсомольская правда

Работники вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей при превышении установленных температурных норм на рабочем месте — если показатель превышает +28°C. Об этом сообщил РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Эксперт пояснил температурные нормы для рабочих мест: максимально допустимый показатель для офисных помещений составляет +28°C.

При этом допустимые температурные диапазоны варьируются в зависимости от категории работ (по степени энергозатратности), поэтому для точного определения норм необходимо руководствоваться положениями СанПин.

Согласно санитарным рекомендациям Роспотребнадзора, при превышении температурного порога в 28,5°C продолжительность работы должна быть уменьшена на час. Дальнейший рост температуры до 29  требует сокращения на 2 часа, а при 30,5°C — на 4 часа.

Ранее KP.RU писал, что в России выступили с предложением ввести дополнительный отпуск для работников с эмоциональным выгоранием.