Россиянам рассказали, при какой температуре в офисе можно не работать

Работники вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей при превышении установленных температурных норм на рабочем месте — если показатель превышает +28°C. Об этом сообщил РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
Эксперт пояснил температурные нормы для рабочих мест: максимально допустимый показатель для офисных помещений составляет +28°C.
При этом допустимые температурные диапазоны варьируются в зависимости от категории работ (по степени энергозатратности), поэтому для точного определения норм необходимо руководствоваться положениями СанПин.
Согласно санитарным рекомендациям Роспотребнадзора, при превышении температурного порога в 28,5°C продолжительность работы должна быть уменьшена на час. Дальнейший рост температуры до 29 требует сокращения на 2 часа, а при 30,5°C — на 4 часа.
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