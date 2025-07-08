Россиянам рассказали, при какой температуре в офисе можно не работать

Согласно санитарным рекомендациям Роспотребнадзора, при превышении температурного порога в 28,5°C продолжительность работы должна быть уменьшена на час. Дальнейший рост температуры до 29 требует сокращения на 2 часа, а при 30,5°C — на 4 часа.