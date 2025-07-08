Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Левом берегу омичи дышали сероводородом

Превышение концентрации вредного вещества было зафиксировано вчера.

Источник: Комсомольская правда

По данным на 7 июля, специалисты Обь-Иртышского УГМС зафиксировали превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе одного из районов Омска. Вредным веществом дышали жители Левого берега. В Кировском административном округе содержание сероводорода в воздухе составило 2,4 ПДК.

Выхлоп случился на фоне объявленного накануне режима неблагоприятных метеорологических условий, действующего с 21:00 7 июля до 8:00 сегодняшнего дня. В это время вердные примеси плохо рассеивались в атмосфере и предприятия обязаны были снизить количество вредных примесей.

В ближайшие три дня, по данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Омске ожидается пониженный.