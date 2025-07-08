На Левом берегу омичи дышали сероводородом

Выхлоп случился на фоне объявленного накануне режима неблагоприятных метеорологических условий, действующего с 21:00 7 июля до 8:00 сегодняшнего дня. В это время вердные примеси плохо рассеивались в атмосфере и предприятия обязаны были снизить количество вредных примесей.