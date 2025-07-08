В Беларуси ожидается жаркая с грозами погода

Объявлено предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности). В дневные часы по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет 30−32 градусов.
Будет переменная облачность. Утром на большей части территории страны, днем преимущественно по восточной половине прогнозируются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха составит плюс 24−29, по юго-востоку — 30−32 градуса тепла.