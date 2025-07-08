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В Беларуси ожидается жаркая с грозами погода

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара и грозы прогнозируются сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 74% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Аргументы и факты

Объявлено предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности). В дневные часы по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет 30−32 градусов.

Будет переменная облачность. Утром на большей части территории страны, днем преимущественно по восточной половине прогнозируются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха составит плюс 24−29, по юго-востоку — 30−32 градуса тепла.