В Беларуси ожидается жаркая с грозами погода

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара и грозы прогнозируются сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.