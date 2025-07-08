Военнопленный рассказал о мизерных выплатах раненым бойцам ВСУ

По его словам, у родственника остались осколки в ноге, а также диагностирован туберкулёз, который осложняет поиск работы. Выплата связана именно с болезнью, приобретённой после мобилизации. Сейчас пострадавший проходит реабилитацию.
Как утверждает Куропаткин, семья обращалась в местные власти с просьбой о единовременной компенсации за травму, предусмотренной украинским законодательством, но получила отказ из-за отсутствия средств в бюджете.
«Сказали, что нет в бюджете финансов, чтобы выплатить ему за ранение. Вот это наше государство так помогает, так бережёт своего гражданина», — заявил военнопленный.
А ранее Куропаткин рассказал, что власти Незалежной не предоставили поддержку пенсионерке, у которой забрали трёх сыновей в Вооружённые силы Украины. Пленный уточнил, что один его брат пропал, а другой находится на реабилитации.