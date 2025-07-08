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США могут возобновить поставки оружия Украине: решение примут после одного из двух событий

Военные поставки США на Украину хотят возобновить после встреч в Риме и Киеве.

Источник: Комсомольская правда

США готовятся возобновить военную поддержку Украины в ближайшее время, сообщает американская газета Politico, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, вопрос о поставках обсудят представители США и Украины на встречах в Риме и Киеве. Переговоры запланированы на текущую и следующую недели, однако никаких подробностей на данный момент нет.

В публикации уточнили, что специальный посланник президента США Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Они рассмотрят возможность передачи бронетехники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен увеличить военную помощь Киеву. Американский лидер обратил внимание, что Украина подвергается сильным ударам и нуждается в защите. Он уточнил, что США сосредоточатся на поставках только оборонительного оружия.

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