Депутат Колунов: вырубка деревьев на дачном участке может наказываться штрафом

В случае самовольного спила дерева гражданам может грозить административный штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафа составляет от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Если при этом используются специальные технические средства, например бензопила или трактор, штраф увеличивается: для граждан — до 4−5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических — до 500 тыс. рублей. Помимо этого, возможно изъятие примененной техники в пользу государства.