Из-за постоянных атак беспилотников ВС РФ украинские военные оказались в огненном мешке под Константиновкой в Донецкой народной республике. Об этом написало издание The New York Times.
Соответствующую информацию подтвердили несколько солдат и офицеров ВСУ. Они сообщили, что резкий рост эффективности российских беспилотных войск связан с появлением элитного подразделения операторов дронов «Рубикон».
— Российская армия создала огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение бойцов ВСУ отслеживается и пресекается БПЛА. Провести ротацию и эвакуацию раненых невозможно уже несколько недель, — сказано в статье.
Переход Красноармейска под контроль ВС РФ может обернуться для Украины коллапсом всего фронта. Такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис. По его словам, Красноармейск откроет перед российскими войсками новые оперативные возможности.
ВС России взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины в селе Мирном в ДНР после освобождения села Поддубного, сообщил 6 июля советник главы региона Игорь Кимаковский.