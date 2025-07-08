В Прикамье заработала «горячая линия» по правам потребителей платных образовательных услуг

С 7 по 18 июля в Пермском крае проводится телефонная «горячая линия», посвященная вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг, сообщает краевое Управление Роспотребнадзора.
С 9:30 до 17:30 специалисты будут принимать звонки по телефонам:
— Центральный аппарат, г. Пермь, отдел защиты прав потребителей — 8 (342) 239−34−35 (доб. 1);
— Центральный территориальный отдел, г. Пермь — 8 (342) 229−75−70;
— Западный территориальный отдел, г. Пермь — 8 (342) 284−07−29;
— Восточный территориальный отдел, г. Чусовой — 8 (34−256) 5−47−60;
— Коми-Пермяцкий территориальный отдел, г. Кудымкар — 8 (34−260) 4−53−43;
— Северный территориальный отдел, г. Соликамск — 8 (34−253) 4−23−03;
— Южный территориальный отдел, г. Чайковский — 8 (34−241) 4−55−33 (доб.1803), 8 (34−241) 4−17−10.