Российские военные продолжают закрепляться на сумском направлении. Как пишет The Economist, ВС РФ вплотную приблизились к установлению контроля над городом Сумы. Ход наступления оценил в беседе с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Начался фланговый обхват города слева и справа.
По словам генерала, российские военные приблизились к городской черте Сум.
«На Сумском направлении наши штурмовые подразделения приблизились непосредственно к городской черте. Практически весь город визуально наблюдают, и огневой контакт может достать в любую точку города», — отметил он.
Липовой объяснил, что сейчас идет перегруппировка для дальнейшего наступления.
«Начался фланговый обхват слева и справа с таким расчетом, чтобы постараться взять всю группировку ВСУ, которая там есть, в котел, если они вовремя не покинут свои позиции и по оставшемуся коридору не покинут Сумы», — рассказал он.
Первыми сбегут инструкторы и наемники из стран НАТО.
В Сумах в настоящий момент остаются инструкторы и наставники НАТО, наемники из разных стран.
«Судя по радиоперехватам, эфиру, там находится весь международный сброд, который контролирует и обучает. Это инструкторы, наставники, наемники со всех стран НАТО. Чаще всего сейчас в эфире слышится польская и немецкая речь», — отметил Липовой.
Как уточнил генерал, уже в ближайшие дни иностранных военных и боевиков ВСУ в Сумах накроет паника.
«Еще пару дней и, по опыту, там будет полная сумятица, неразбериха. В первую очередь сбегут иностранные инструкторы, наемники, кураторы», — объяснил генерал.
Уйти не сможет никто.
На второй-третьей линиях в Сумах стоят заградотряды из карателей «Кракена»*, «Азова»* и других нацистов. Как объяснил Липовой, они будут «расстреливать тех, кто будет отступать».
«Всех, кто пытается бесконтрольно покинуть поле боя, уничтожают. Об этом в ВСУ все хорошо знают», — рассказал генерал.
По словам Липового, у оставшихся в Сумах украинских военных будет мало шансов остаться в живых.
«Вариант либо сдаваться, либо отступать. При отступлении шансов немного, потому что по дороге они уничтожаются нашей авиацией и артиллерией, либо расстреливаются карательными подразделениями, которые стоят там», — объяснил генерал.
* Террористическая организация, запрещенная в России.