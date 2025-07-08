Российская ПВО сбила ночью три украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом во вторник, 8 июля, сообщило Министерство обороны.
— В период с 22:30 по московскому времени 7 июля до 7:00 по московскому времени 8 июля дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в Telegram-канале МО РФ.
7 июля поселок Борисовка Белгородской области атаковал украинский беспилотник. Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, у всех пострадавших баротравмы. Также при детонации беспилотника ВСУ во дворе многоквартирного дома повреждены шесть автомобилей и выбиты окна в девяти квартирах.
Обломки дрона упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края в ночь на 7 июля. Как сообщили в региональном оперативном штабе, части БПЛА обнаружили рядом с одним из цехов, никто не пострадал.