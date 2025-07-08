Юрист рассказал, при какой температуре в офисе нельзя работать

У офисных работников есть полное право отказаться выполнять свои обязанности, если температура на рабочем месте превышает допустимый уровень. Об этом во вторник, 8 июля, рассказал директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
Он подчеркнул, что этот предел равен 28 градусам тепла.
— Если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя, а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса РФ, — уточнил Южалин.
При этом допустимые диапазоны температуры во многом зависят от вида работы человека. Для того, чтобы определить ограничения, распространяющиеся на конкретную деятельность, необходимо ознакомиться с документами СанПиН, уточнили в РИА Новости.
По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, 8 июля в Москве ожидаются кратковременные ливни и гроза, местами возможен даже град. Также он отметил, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, не исключен и кратковременный град.