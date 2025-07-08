Юрист рассказал, при какой температуре в офисе нельзя работать

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, 8 июля в Москве ожидаются кратковременные ливни и гроза, местами возможен даже град. Также он отметил, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, не исключен и кратковременный град.