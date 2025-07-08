В омском аэропорту на 12 часов задержали рейс в Санкт-Петербург

В Омске вновь были зафиксированы значительные сбои в расписании авиарейсов 8 июля. Одним из основных изменений стала отмена утреннего рейса до Москвы. По данным онлайн-табло Омского аэропорта, речь идёт о рейсе авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь в Шереметьево в 7:05.
Кроме того, в расписании рейсов в столицу продолжаются сбои. Вылет рейса той же авиакомпании, запланированного на 5:10, был задержан. Самолёт отправился только в 7:24. Также был перенесён рейс, изначально намеченный на 8:05. Его задержали на 65 минут.
Примечательно, что вторые сутки подряд наблюдаются проблемы с рейсами до Санкт-Петербурга. Вчера был объявлен перенос на 18 часов, а сегодня ситуация практически повторилась: рейс, вылет которого был запланирован на 8:50, перенесён на 21:10.
Не обошли стороной задержки и рейсы по маршруту Омск — Сочи. Самый ранний рейс, который должен был вылететь в 4:05, задержался на 64 минуты. Рейс в Сочи, запланированный на 8:00, отправится в 14:00 — на 6 часов позже.