В омском аэропорту на 12 часов задержали рейс в Санкт-Петербург

Кроме того, в расписании рейсов в столицу продолжаются сбои. Вылет рейса той же авиакомпании, запланированного на 5:10, был задержан. Самолёт отправился только в 7:24. Также был перенесён рейс, изначально намеченный на 8:05. Его задержали на 65 минут.