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Пять квартир и «Тесла»: стало известно, какое наследство осталось у Старовойта

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт оставил после себя солидное наследство. Общая стоимость имущества, записанного на Старовойта и его родственников, оценивается примерно в миллиард рублей.

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт оставил после себя солидное наследство. Общая стоимость имущества, записанного на Старовойта и его родственников, оценивается примерно в миллиард рублей.

Так, среди недвижимости числятся две квартиры: обе площадью 50 квадратных метров, первая на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске и еще одна квартира на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге.

Также после него остались апартаменты площадью 165 квадратных метров на Малоохтинском проспекте в Петербурге, квартира площадью 345 квадратных метров на улице Климашкина в Москве, а также квартира в элитном жилом комплексе на Шмитовском проезде в столице.

В распоряжении семьи экс-министра был земельный участок площадью 18 соток с трехэтажным домом в престижном районе Мякинино, его стоимость оценивается примерно в 260 миллионов рублей, а также электромобиль «Тесла» Model X P100D, передает Telegram-канал Mash.

Роман Старовойт покончил с собой 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Что известно о смерти экс-чиновника и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

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