Пять квартир и «Тесла»: стало известно, какое наследство осталось у Старовойта

Также после него остались апартаменты площадью 165 квадратных метров на Малоохтинском проспекте в Петербурге, квартира площадью 345 квадратных метров на улице Климашкина в Москве, а также квартира в элитном жилом комплексе на Шмитовском проезде в столице.