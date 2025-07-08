Россиянам пообещали заметный рост пенсий в ближайшее время

Одной из ключевых изменений станет значительное увеличение фиксированной выплаты к пенсии для лиц, которым в июле исполнилось 80 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы. Если ранее они получали фиксированную выплату в размере 8907,70 рублей, то теперь этот показатель увеличится до 19129,40 рублей. Дополнительная сумма включает удвоение фиксированной выплаты и надбавку за уход в размере 1314 рублей.