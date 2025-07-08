Россиянам пообещали заметный рост пенсий в ближайшее время

Некоторым гражданам повысят пенсию с 1 августа.
С первого августа текущего года в России произойдет повышение пенсий для нескольких категорий граждан. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Будет осуществлена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий пенсионеров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в 2024 году. Максимальная сумма увеличения размера страховой пенсии по старости для данной категории пенсионеров составит 437,07 рублей», — указал эксперт в интервью «Прайм».
Одной из ключевых изменений станет значительное увеличение фиксированной выплаты к пенсии для лиц, которым в июле исполнилось 80 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы. Если ранее они получали фиксированную выплату в размере 8907,70 рублей, то теперь этот показатель увеличится до 19129,40 рублей. Дополнительная сумма включает удвоение фиксированной выплаты и надбавку за уход в размере 1314 рублей.
Также увеличение коснется застрахованных лиц, получающих накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Причиной повышения стали доходы, полученные от инвестирования средств пенсионных накоплений.
Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает перерасчет размеров страховых пенсий для многодетных родителей. Документ опубликован в электронной базе палаты 7 июля.