Трамп ошарашил мир новым решением: под удар США попали сразу 14 стран

Президент США Дональд Трамп официально уведомил 14 стран о введении новых торговых пошлин, которые вступят в силу 1 августа 2025 года. Первыми получателями соответствующих писем стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, которым сообщили о 25-процентном тарифе на все товары, поступающие в США.
Далее письма с уведомлениями получили Малайзия, Казахстан и ЮАР, где тарифы достигнут 30%. Правительства Лаоса и Мьянмы были проинформированы о введении 40% пошлин.
В тот же день американский лидер направил семь дополнительных писем руководителям Туниса (25%), Боснии и Герцеговины (30%), Индонезии (32%), Бангладеш и Сербии (35%), Камбоджи и Таиланда (36%).
Трамп предупредил, что любые ответные меры со стороны этих стран приведут к автоматическому повышению американских пошлин на аналогичную величину. Он также предложил альтернативу — размещение производств на территории США.
На пресс-конференции в Белом доме президент США уточнил, что решение о пошлинах «окончательное, но не на 100%». Трамп заверил, что готов рассмотреть иные предложения от лидеров вышеуказанных стран.
Ранее американский лидер заявил, что администрация страны намерена увеличить пошлины на импортную сталь. Выступая перед журналистами в Питтсбурге, Трамп отметил, что тарифы вырастут с 25% до 50%.