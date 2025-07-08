Трамп ошарашил мир новым решением: под удар США попали сразу 14 стран

Президент США Дональд Трамп официально уведомил 14 стран о введении новых торговых пошлин, которые вступят в силу 1 августа 2025 года. Первыми получателями соответствующих писем стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, которым сообщили о 25-процентном тарифе на все товары, поступающие в США.