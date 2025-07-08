В Хабаровском крае загадочная тишина в заповеднике пугает орнитологов

В Комсомольском заповеднике Хабаровского края необычная тишина и дефицит птиц вызывают тревогу у специалистов, сообщает телеграм-канал Комсомольский заповедник.
В самом заповеднике нет штатного орнитолога — учёные приезжают лишь периодически, чтобы провести мониторинг, и каждый раз находят всё больше поводов для беспокойства.
В июне 2025 года на территорию заповедника приезжал орнитолог из Ханты-Мансийска Александр Бочков. Он сравнил текущую ситуацию с фундаментальными исследованиями 1980-х годов и отметил значительное снижение как видового разнообразия, так и численности птиц.
«Видовое разнообразие и численность птиц оказались на удивление невысоки и сильно отличаются от данных 30-летней давности, — говорит Александр. — В некоторых лесных участках, расположенных между рекой Горин и предгорьями, птиц практически нет. Многие виды, считавшиеся раньше многочисленными, не встретились вовсе. Лес казался абсолютно пустым и беззвучным, что для июня — разгар гнездования — крайне необычно».
Особенно орнитолога тревожит судьба амурского свиристеля — эндемика России, гнездящегося именно в этом заповеднике. «Если раньше этот вид был обычным гостем здесь, сейчас его почти не видно», — констатирует Александр. Он также отмечает отсутствие привычных в этих местах белогорлого дрозда и буробокой белоглазки, а из тех, кого удалось зафиксировать, большинство встречались случайно, а не в гнездовой период.
Причины снижения численности птиц, по словам специалиста, многообразны: «Изменение человеком привычных мест обитания и зимовок, применение химикатов на полях, гибель птиц на электропроводах и столкновения с отражающимся стеклом городов — всё это наносит серьёзный урон. Кроме того, многие наши птицы зимуют в Китае, где несмотря на запреты, их массово ловят браконьеры».
Для сравнения орнитолог привёл наблюдения в памятнике природы «Силинский лес», который находится ближе к городской черте. «Там лес буквально звенит от птичьих голосов, и количество птиц значительно больше, чем в дикой тайге заповедника, — рассказывает Александр. — Это говорит о том, что птицы покидают естественные места обитания и концентрируются у городов, что создаёт вопросы для дальнейших исследований».
Отсутствие постоянного штатного орнитолога в Комсомольском заповеднике затрудняет регулярный мониторинг и оперативное реагирование на экологические изменения. Эксперты подчёркивают необходимость усиления научного контроля и защиты пернатых, чтобы сохранить уникальную природу Хабаровского края.