В Хабаровском крае загадочная тишина в заповеднике пугает орнитологов

Особенно орнитолога тревожит судьба амурского свиристеля — эндемика России, гнездящегося именно в этом заповеднике. «Если раньше этот вид был обычным гостем здесь, сейчас его почти не видно», — констатирует Александр. Он также отмечает отсутствие привычных в этих местах белогорлого дрозда и буробокой белоглазки, а из тех, кого удалось зафиксировать, большинство встречались случайно, а не в гнездовой период.