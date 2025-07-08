Из-за Семейного парада в Челябинске перекроют для транспорта несколько улиц

На это же время будет закрыто движение транспорта по улице Коммуны (от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка), улице Энтузиастов (от улицы Коммуны до проспекта Ленина), дублеру проспекта Ленина (от улицы Лесопарковой до улицы Энтузиастов) и по улице Лесопарковая (от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк).