Из-за Семейного парада в Челябинске перекроют для транспорта несколько улиц

Встреча участников запланирована на 18:00 на площади возле памятника И. В. Курчатову, шествие стартует в 18:30. По пешеходной части проспекта Ленина колонна проследует до улицы Энтузиастов, а затем — до центрального входа в парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина.
На это же время будет закрыто движение транспорта по улице Коммуны (от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка), улице Энтузиастов (от улицы Коммуны до проспекта Ленина), дублеру проспекта Ленина (от улицы Лесопарковой до улицы Энтузиастов) и по улице Лесопарковая (от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк).
Также с 18:00 до 19:30 будут закрыты пешеходный переход от памятника И. В. Курчатову на бульвар вдоль проспекта Ленина по четной стороне; территория парковки возле главного здания ЮУрГУ; пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Ю. А. Гагарина.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать ограничения, заранее планировать маршрут и возможные пути объезда.