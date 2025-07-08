В башкирской деревне девушка не справилась с управлением авто и погибла

Сегодня ночью, 8 июля, в Янаульском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Согласно предварительной информации, в двух километрах от деревни Орловка 21-летняя девушка за рулем Lada Granta не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Водительница скончалась до прибытия медиков. 16-летняя пассажирка с тяжелыми травмами была госпитализирована.
На месте происшествия приступили к работе сотрудники ГАИ и экстренных служб. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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