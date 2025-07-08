В башкирской деревне девушка не справилась с управлением авто и погибла

Согласно предварительной информации, в двух километрах от деревни Орловка 21-летняя девушка за рулем Lada Granta не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Водительница скончалась до прибытия медиков. 16-летняя пассажирка с тяжелыми травмами была госпитализирована.