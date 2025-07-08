Сайтам в России запретят автоматически списывать деньги за подписки

Российским сайтам полностью ограничат возможность автоматического списания платы за оформленные подписки. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в издании «Известия».
Кабинет министров уже одобрил соответствующие поправки к закону «О защите прав потребителей».
Теперь клиент любого сервиса может запретить использование реквизитов его банковской карты, если в личном кабинете ее уже нет. Продавцы, в свою очередь, обязаны обеспечить возможность такого запрета.
Помимо этого, россиянам теперь не нужно проходить сложную процедуру отказа от подписок, так как расторжение договора будет регулировать российский закон.
Нормы не распространяются на предоставление дополнительных услуг, связанных с мобильной связью, уточнили в газете.
Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, запрещающий размещение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в России нежелательными.
Кроме того, 31 марта стало известно о том, что российские депутаты продолжили рассмотрение законопроекта о защите людей от навязывания платных дополнительных услуг.