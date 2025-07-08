Опрос показал, сколько россияне тратят в отпуске

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Почти 40% россиян тратят в отпуске от 50 до 100 тысяч рублей на человека, каждый четвертый — не больше 50 тысяч рублей, а каждый пятый — от 100 до 200 тысяч рублей, посчитали для РИА Новости в сервисе «Зарплата.ру».
«Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск респонденты тратят менее 50 000 рублей — 25%, от 50 до 100 тысяч рублей — 38%, от 100 до 200 тысяч рублей — 21%, от 200 до 300 тысяч рублей — 11%, от 300 до 500 тысяч рублей — 3%», — сказано в исследовании.
По 1% респондентов тратят от 500 тысяч до миллиона и больше миллиона.
Основными статьями расхода респонденты назвали еду — походы по кафе и ресторанам, аренду жилья, экскурсии и шоппинг. Меньше денег тратится на спа-процедуры и уход за собой, а также на аренду транспорта.
«Респонденты рассказали, что откладывать деньги на отпуск начинают: за 1−3 месяца — 24% опрошенных, за 3−6 месяцев — 25%, за 6−9 месяцев — 12%, начинают копить на следующий отпуск сразу же, как возвращаются из предыдущего — 20%, а у 19% опрошенных нет нужды откладывать деньги», — сказано в исследовании.
Исследование проводилось с 23 июня по 7 июля среди 2150 сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ.