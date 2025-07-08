Опрос показал, сколько россияне тратят в отпуске

«Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск респонденты тратят менее 50 000 рублей — 25%, от 50 до 100 тысяч рублей — 38%, от 100 до 200 тысяч рублей — 21%, от 200 до 300 тысяч рублей — 11%, от 300 до 500 тысяч рублей — 3%», — сказано в исследовании.