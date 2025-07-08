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Жители одного из городов Башкирии временно останутся без воды

В Белорецке для переврезки водопровода на улице Стерлитамакской с 9.30 часов 8 июля до окончания ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Белорецкого района Башкирии.

Источник: Башинформ

Без холодной воды временно останутся жилые дома и общественные здания на ул. С. Тюленина от АЗС, ул. Блюхера, Октябрьский поселок — пос. Косогорный — пос. Заречный, Нижнее селение (до ул. Школьная) — частный сектор, а также в многоквартирных домах:

— ул. Овчаренко, 2; 2А; 4; 6;

— ул. Челябинская, 1; 3; 5; 7; 11; 13; 15;

— ул. Прокатная, 1; 2А; 3;

— ул. Северная, 1; 2; 3;3 А; 4; 6; 8;

— ул. Блюхера, 78; 80; 115; 117; 119; 135 А; 137А;

— ул. Малиновая № 1; 1А;

-ул. Белинского, 30; 31; 32; 33; 35;

-ул. Стахановская, 2Б; 2В; 2Д; 4А; 4Б; 6А; 6Б.

Ранее уфимцам напомнили о плановых отключениях воды на этой неделе, сообщал Башинформ.