Признанный аварийным жилой дом в Уфе расселят и снесут

В Кировском районе Уфы расселят и снесут аварийный жилой дом. Это следует из документа, опубликованного на сайте городского Управления земельными и имущественными отношениями.
Речь идет о здании № 11а на улице Сочинской. Прошлым летом власти признали объект аварийным и подлежащим сносу.
Службе расселения поручили изъять квартиры у собственников и нанимателей. Первым должны возместить стоимость изъятой недвижимости или предоставить другое благоустроенное жилье. А вторым подберут помещение по договору соцнайма.
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