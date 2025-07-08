Пленный ВСУ рассказал, какие выплаты армия Украины предоставляет раненым солдатам

В Сети раскрыли размер выплат, которые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают при ранении. Об этом во вторник, 8 июля, рассказал пленный украинский боец.
По словам военного, у него есть брат, который в зоне боевых действий заразился туберкулезом. Теперь ВСУ платят ему по 800 гривен в месяц (около 1,5 тысячи рублей).
— И нигде на работу не устроишься. И за 800 гривен выжить — это нереально, — высказался он.
Из-за затруднительного положения родственник бойца обратился за помощью в городской совет. Однако и там ему отказали по причине отсутствия финансов, уточнили в РИА Новости.
Недавно солдат ВСУ Игорь Коржун, находящийся в российском плену, обратился к украинцам с призывом сложить оружие и прекратить участие в конфликте. Он посоветовал им «думать головой» и сдаваться, чтобы остаться в живых.
30 июня стало известно, что ВСУ казнили 26 российских военных, которых взяли в плен или ранили в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года. Одного из них убили в Донецкой области в конце прошлого года.