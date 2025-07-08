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В лесах Челябинской области появились грибы, атакующие насекомых

После дождей в национальном парке «Таганай» пошли кордицепсы — грибы, атакующие насекомых. Они запускают в их тело споры, выращивают там мицелий, а потом и плодовые тела грибов, которые созрев, тоже стреляют спорами. Подробнее о необычном представителе царства живой природы рассказали сотрудники нацпарка.

Источник: пресс-служба национального парка «Таганай»

Сейчас существует более 200 видов кордицепсев, каждый из которых развивается на определённых насекомых. Например, те, что растут на «Таганае», атакуют зарывшихся в почву куколок бабочек.

— Из-за необычности рода кордицепс китайские медики до 18 века считали его двуединым существом: растением и насекомым одновременно. На Востоке открыли и полезные свойства кордицепса, который содержит много биологически активных соединений, — поделились сотрудники нацпарка.

Первыми грибной сезона на «Таганае» открыли стробилюрусы — маленькие, но съедобные. Однако радость ценителей тихой охоты может омрачить его опасный двойник, употребление которого может привести к смерти.