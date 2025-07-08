В лесах Челябинской области появились грибы, атакующие насекомых

Сейчас существует более 200 видов кордицепсев, каждый из которых развивается на определённых насекомых. Например, те, что растут на «Таганае», атакуют зарывшихся в почву куколок бабочек.
— Из-за необычности рода кордицепс китайские медики до 18 века считали его двуединым существом: растением и насекомым одновременно. На Востоке открыли и полезные свойства кордицепса, который содержит много биологически активных соединений, — поделились сотрудники нацпарка.
Первыми грибной сезона на «Таганае» открыли стробилюрусы — маленькие, но съедобные. Однако радость ценителей тихой охоты может омрачить его опасный двойник, употребление которого может привести к смерти.