В лесах Челябинской области появились грибы, атакующие насекомых

После дождей в национальном парке «Таганай» пошли кордицепсы — грибы, атакующие насекомых. Они запускают в их тело споры, выращивают там мицелий, а потом и плодовые тела грибов, которые созрев, тоже стреляют спорами. Подробнее о необычном представителе царства живой природы рассказали сотрудники нацпарка.