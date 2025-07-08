Медсестра бросила тряпку в лицо обездвиженному участнику СВО

Раненый в ходе специальной военной операции (СВО) танкист Дмитрий Киселев столкнулся с жестокостью в больнице. Пока он был обездвижен, в его лицо кинула тряпку медсестра. Об этом рассказал военный блогер Владимир Романов.
Мужчина получил в бою тяжелое ранение, в результате оказался обездвижен и теперь нуждается в постоянном медицинском уходе. При этом, по его словам, в нескольких госпиталях медицинский персонал уделял ему недостаточно внимания. Один раз у него произошла остановка дыхания из-за скопившейся слюны.
Киселев также рассказал, что одна медсестра кинула ему в лицо ту же тряпку, которой она вытирала слюни, передает военблогер в своем Telegram-канале.
Другой военнослужащий из Донецка Евгений, потерявший жену, не может вернуться домой к своему 12-летнему сыну, несмотря на законное право на увольнение. По его словам, он был обманом отправлен на передовую.
Одному из участников специальной военной операции отказали в страховой выплате. За время службы он получил две боевые награды и шесть ранений. Одну компенсацию солдату пришлось ждать девять месяцев.