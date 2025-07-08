Медсестра бросила тряпку в лицо обездвиженному участнику СВО

Мужчина получил в бою тяжелое ранение, в результате оказался обездвижен и теперь нуждается в постоянном медицинском уходе. При этом, по его словам, в нескольких госпиталях медицинский персонал уделял ему недостаточно внимания. Один раз у него произошла остановка дыхания из-за скопившейся слюны.