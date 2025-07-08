Раненому солдату ВСУ назначили выплату в 800 гривен (около 1,5 тысячи рублей) в месяц, рассказал РИА Новости его брат, пленный военнослужащий ВСУ Виктор Куропаткин.
По словам Виктора, его брат получил ранение в области колена, и в ноге осталось два осколка. Он также рассказал, что у его брата проблемы с трудоустройством из-за туберкулёза, которым он заразился после мобилизации в ВСУ. За это заболевание ему и назначили ежемесячную выплату.
В настоящее время брат Виктора находится на реабилитации после лечения от туберкулёза. Семья обращалась в городской совет, но не получила никакой дополнительной помощи за ранение, в частности, единовременной выплаты, предусмотренной законом Украины.
Ранее Виктор Куропаткин сообщил, что киевский режим оставил без помощи его пожилую мать.