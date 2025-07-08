Солдату ВСУ назначили одну из самых низких ежемесячных выплат по болезни

По словам Виктора, его брат получил ранение в области колена, и в ноге осталось два осколка. Он также рассказал, что у его брата проблемы с трудоустройством из-за туберкулёза, которым он заразился после мобилизации в ВСУ. За это заболевание ему и назначили ежемесячную выплату.