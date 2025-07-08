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Более 2,4 тысячи фур и легковушек стоят на границе с ЕС

Наибольшие очереди зафиксированы из легковых авто в пункте пропуска «Брест» на польском направлении.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Более 820 легковушек и свыше 1,6 тысячи грузовых авто стоят в очередях на белорусской границе с сопредельными европейскими странами, следует из данных Государственного пограничного комитета Беларуси.

Больше всего фур ожидает своей очереди на выезд в пункте пропуска «Григоровщина» на латвийском направлении — 650 машин. Кроме того, вереницы большегрузов стоят на выезде в Литву: в ПП «Каменный лог» — 550 фур, в «Бенякони» — 400.

Очередей из фур в Польшу нет. А вот в пункте пропуска «Брест» ожидают выезда из Беларуси 820 легковушек. На других направлениях скоплений легкового транспорта нет.

Ситуация с автобусами лучше: в «Каменном Логе» на литовском направлении выезда ждут четыре пассажирских транспортных средства, в «Бресте» (польское направление) — 13.

Пунктов пропуска стало меньше

Сопредельные с Беларусью страны Евросоюза (Литва, Латвия и Польша) — на фоне обострения отношений постепенно закрыли контрольно-пропускные пункты на своих границах. В результате на госгранице республики и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Из-за того, что число пунктов пропуска сократилось, а сопредельные страны стали неритмично принимать транспорт, образовываются большие очереди на границах.

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