Более 2,4 тысячи фур и легковушек стоят на границе с ЕС

Больше всего фур ожидает своей очереди на выезд в пункте пропуска «Григоровщина» на латвийском направлении — 650 машин. Кроме того, вереницы большегрузов стоят на выезде в Литву: в ПП «Каменный лог» — 550 фур, в «Бенякони» — 400.