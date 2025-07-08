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Двойной обман: распространяется новая схема мошенничества

Полиция Пермского края отмечает очередной всплеск телефонных афер, ориентированных на граждан старшего поколения.

Полиция Пермского края отмечает очередной всплеск телефонных афер, ориентированных на граждан старшего поколения. Аферисты используют отработанные схемы обмана — представляются сотрудниками правоохранительных органов или других официальных структур, под предлогом защиты от якобы планируемого хищения денег со счетов жертв убеждают их передать или перевести средства третьим лицам.

Развивается и новая тревожная тенденция — обманув потерпевших и заполучив их деньги, преступники не оставляют жертву в покое. Эксплуатируя доверчивость потерпевших и их желание помочь другим, аферисты убеждают оказать содействие «правоохранительным органам» в «спасении денег других пенсионеров». Так обманутые граждане еще и вовлекаются в противоправную деятельность в качестве т.н. курьеров, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В мае в Прикамье зафиксировано четыре таких факта: пожилые граждане, сначала ставшие жертвами мошенников, впоследствии активно способствовали совершению новых преступлений. Убежденные, что трудятся на благо правоохранительной системы, прикамцы выполняли поручения злоумышленников по сбору денег у других доверчивых пенсионеров.

Так, жительница Свердловского района Перми, поверив аферистам и отдав им 250 тысяч рублей собственных накоплений, впоследствии, полагая, что помогает правоохранителям, забрала деньги около десяти других пермяков, также обманутых мошенниками.

В краевом ГУ МВД фиксируют как снижение общего числа зарегистрированных IT-преступлений за пять месяцев года, так и существенный рост совокупного ущерба от этого вида мошенничества. Это означает, поясняют в ведомстве, что преступные группы переходят к более изощренным и точечным методам работы с потенциальными жертвами, в том числе используют специализированные базы данных для максимальной персонализации атак.

Полицейские также отмечают высококлассную работу психологов колл-центров. Даже после встречи с настоящими правоохранителями дважды обманутые пенсионерки зачастую не осознавали, что стали потерпевшими и работали на аферистов. Чтобы объяснить пожилым пермячкам, что они стали жертвами мошенников, пришлось подключать родственников.

В полиции настоятельно рекомендуют провести с пожилыми родственниками, знакомыми и соседями разъяснительные беседы, донести до них ключевое правило: любой подозрительный телефонный разговор, в котором звонящий представляется сотрудником полиции, банка, иной организации, рассказывает о блокировке карты, проблемах со счетом, необходимости перевода денег или оказания каких-либо специальных услуг, нужно немедленно прекращать. Нельзя следовать инструкциям таких собеседников и разглашать персональные данные или реквизиты банковских карт.