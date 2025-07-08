Двойной обман: распространяется новая схема мошенничества

Полиция Пермского края отмечает очередной всплеск телефонных афер, ориентированных на граждан старшего поколения. Аферисты используют отработанные схемы обмана — представляются сотрудниками правоохранительных органов или других официальных структур, под предлогом защиты от якобы планируемого хищения денег со счетов жертв убеждают их передать или перевести средства третьим лицам.
Развивается и новая тревожная тенденция — обманув потерпевших и заполучив их деньги, преступники не оставляют жертву в покое. Эксплуатируя доверчивость потерпевших и их желание помочь другим, аферисты убеждают оказать содействие «правоохранительным органам» в «спасении денег других пенсионеров». Так обманутые граждане еще и вовлекаются в противоправную деятельность в качестве т.н. курьеров, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
В мае в Прикамье зафиксировано четыре таких факта: пожилые граждане, сначала ставшие жертвами мошенников, впоследствии активно способствовали совершению новых преступлений. Убежденные, что трудятся на благо правоохранительной системы, прикамцы выполняли поручения злоумышленников по сбору денег у других доверчивых пенсионеров.
Так, жительница Свердловского района Перми, поверив аферистам и отдав им 250 тысяч рублей собственных накоплений, впоследствии, полагая, что помогает правоохранителям, забрала деньги около десяти других пермяков, также обманутых мошенниками.
В краевом ГУ МВД фиксируют как снижение общего числа зарегистрированных IT-преступлений за пять месяцев года, так и существенный рост совокупного ущерба от этого вида мошенничества. Это означает, поясняют в ведомстве, что преступные группы переходят к более изощренным и точечным методам работы с потенциальными жертвами, в том числе используют специализированные базы данных для максимальной персонализации атак.
Полицейские также отмечают высококлассную работу психологов колл-центров. Даже после встречи с настоящими правоохранителями дважды обманутые пенсионерки зачастую не осознавали, что стали потерпевшими и работали на аферистов. Чтобы объяснить пожилым пермячкам, что они стали жертвами мошенников, пришлось подключать родственников.
В полиции настоятельно рекомендуют провести с пожилыми родственниками, знакомыми и соседями разъяснительные беседы, донести до них ключевое правило: любой подозрительный телефонный разговор, в котором звонящий представляется сотрудником полиции, банка, иной организации, рассказывает о блокировке карты, проблемах со счетом, необходимости перевода денег или оказания каких-либо специальных услуг, нужно немедленно прекращать. Нельзя следовать инструкциям таких собеседников и разглашать персональные данные или реквизиты банковских карт.