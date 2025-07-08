Двойной обман: распространяется новая схема мошенничества

В краевом ГУ МВД фиксируют как снижение общего числа зарегистрированных IT-преступлений за пять месяцев года, так и существенный рост совокупного ущерба от этого вида мошенничества. Это означает, поясняют в ведомстве, что преступные группы переходят к более изощренным и точечным методам работы с потенциальными жертвами, в том числе используют специализированные базы данных для максимальной персонализации атак.