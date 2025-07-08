Кабмин разрешил вырубать деревья у Байкала для восстановления лесов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ко второму чтению новые поправки, в рамках которых разрешаются сплошные рубки леса на территориях, прилегающих к озеру Байкал, в целях лесовосстановления. Соответствующая информация следует из документа.
Нововведения будут касаться закона «об охране озера Байкал», а также статьи «об экологической экспертизе».
Теперь специалисты могут вырубать только «погибшие лесные насаждения, утратившие свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические и иные полезные функции».
Кроме того, планируется разработать отдельный перечень участков, который будет утверждать правительство, уточнили в газете «Известия».
Российский лидер Владимир Путин ранее поручил кабмину рассмотреть вопрос о целесообразности выведения генно-модифицированных деревьев, которые будут выделяться ускоренным ростом, для выращивания лесных плантаций.
В ходе заседания с членами правительства президент также заявил, что у лесной промышленности есть очень хорошие перспективы и явный потенциал для дальнейшего развития. Он отметил, что на территории России находится пятая часть всех мировых запасов древесины.