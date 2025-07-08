Группы наемников из Южной Кореи, которые воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заметили на территории Сумской области. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в российских силовых структурах.
— Допросы военнопленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи, — рассказал источник ТАСС.
Ранее стало известно, что двое солдат, входящих в российскую группировку «Восток», ликвидировали двух иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ, в ножевом бою. Случай произошел в населенном пункте Ялта ДНР.
В СМИ также появилась информация, что ВС РФ уничтожили порядка 50 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины на территории Сумской области.
Британка Тара Бенфорд, чей 20-летний сын погиб в зоне боевых действий на территории Украины, заявила, что ВСУ отправили его на «самоубийственную миссию» без подготовки. По ее словам, солдаты украинской армии даже не эвакуировали тело ее сына. Их семья организовала сбор средств для эвакуации тела солдата.