Британка Тара Бенфорд, чей 20-летний сын погиб в зоне боевых действий на территории Украины, заявила, что ВСУ отправили его на «самоубийственную миссию» без подготовки. По ее словам, солдаты украинской армии даже не эвакуировали тело ее сына. Их семья организовала сбор средств для эвакуации тела солдата.